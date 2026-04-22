Ankara'daki helikopter kazası | MSB: Sert iniş gerçekleştirerek kaza kırıma uğraşmıştır

Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB ) haftalık bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bakanlık kaynakları, Ankara'daki helikopter kazası ve ABD - İran ateşkes süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ankara'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Kara Havacılık Komutanlığı'na ait CH-47 ağır nakliye helikopterinde incelemeler devam ederken MSB'den de konuya ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada CH-47 ağır nakliye helikopterinin sert iniş gerçekleştirerek kırıma uğradığı ifade edildi.

MSB kaynakları, "İdari ve teknik süreçler titizlikle yürütülmektedir." dedi.

ABD-İRAN ATEŞKESİ SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, barış görüşmelerinin devam edebilmesi için İran ile ateşkesi süresiz olarak uzatacağını açıklamıştı.

MSB kaynakları, "Müzakerelere devam edilmesini temenni ediyoruz." açıklamasında bulundu.

BEDELLİ ASKERLİK

Meclis Genel Kurulu'ndan geçen yeni düzenlemeyle bedelli askerlik ücretlerinde büyük bir artışa gidildi. Nisan ayı başında kabul edilen yasaya göre, 335 bin lira olan mevcut bedelli askerlik ücreti yüzde 25 zamlanmış oldu.

Yeni bedelli askerlik fiyatı ise 417 bin liraya yükseldi.

Kaynaklar, yeni fiyatın 17 Nisan tarihinden itibaren geçerli olduğunu belirtti.