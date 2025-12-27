Ankara'daki jet kazası. Cenazeler Libya'ya gönderildi

Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad, beraberindeki 4 kişi ile uçaktaki 3 mürettebatın cenazeleri ülkelerine gönderildi.

CENAZELER MÜRTED HAVA ÜSSÜ'NDEKİ TÖRENLE ÜLKELERİNE YOLLANDI

8 kişinin cansız bedeni kesin ölüm nedeni ve kimlik işlemlerinin tamamlanabilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndaydı .

Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazeler uğurlama töreni için Mürted Askeri Hava Üssü'ne götürüldü.

Törene; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa Elgelaib ve Libya'dan gelen heyet katıldı.

Okunan duaların ardından Libya bayrağına sarılı cenazeler uçağa alındı.

BAYRAKTAROĞLU LİBYA'YA GİTTİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da Libya'da gerçekleştirilecek askeri törene katılmak üzere Libya'ya hareket etti.

UÇAĞIN KARA KUTUSU İNCELENECEK

Uçağın kara kutusu ve ses kayıt cihazı çarşamba günü enkaz alanında yapılan çalışmalarda bulunmuştu.

Cihazlar tarafsız bir ülkede incelenecek. Bu kapsamda Almanya ile irtibat kurulduğu biliniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma da sürüyor.

Libya askeri heyetini taşıyan özel jet, 23 Aralık'ta Ankara'da düşmüş ve içerisinde yer alan 5 kişilik askeri heyet ile 3 kişilik mürettebat hayatını kaybetmişti.