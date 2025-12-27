Ankara'daki jet kazası. Cenazeler Libya'ya gönderiliyor

Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında 23 Aralık'ta meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 7 kişilik heyetin cenazeleri ülkelerine gönderiliyor.

Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler, Mürted Hava Üssü'ndeki tören alanına götürülmek üzere yola çıktı. Üste düzenlenecek törenin ardından cenazeler, Libya'ya gönderilecek.

Resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Libya Genelkurmay Başkanı ve askeri heyetinin dönüş yolcuğu için havalanan jeti 23 Aralık akşam saatlerinde Haymana yakınlarında dağlık araziye düştü. Kazada Libya Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın da aralarında bulunduğu 5'i asker 8 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 buçuk saatlik çalışma sonrası uçağın enkazına Haymana Kesikkavak Köyü'nün 2 kilometre güneyinde ulaşıldı.

Pilotun kalkıştan 14 dakika sonra acil durum anonsu yaptığı, elektrik arızası bildirdiği ortaya çıktı.