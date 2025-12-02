Ankara'daki kazada bir doktor yaşamını yitirdi
02.12.2025 15:21
DHA
Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada Doktor Zülfü Akşit hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Polatlı-Konya Karayolu'nda dün akşam saatlerinde Konya yönüne giden otomobil ve karşı yöndeki TIR’ın çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.
Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan medikal estetik doktoru Zülfü Akşit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.