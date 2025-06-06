Ankara'daki kurban pazarlarında hareketlilik

Bazı vatandaşlar önceden satın aldıkları kurbanlıkları kamyonetlere yükleyerek götürürken kimileri de Pursaklar Belediyesi Kurban Pazarı yanında bulunan kesimhaneyi tercih etti.



Hayvanlarını kesim için ekiplerin belirlediği alana getirip kasaplara vekalet veren vatandaşlar, kesimhanenin yanında kurulan bekleme alanında sıralarını bekledi. Alanda bulunan belediye personelince vatandaşlara su, çay, simit ve poğaça ikram edildi.



Zabıta ekipleri de kurban kesim alanındaki koordinasyonun sağlanması için sürekli denetimlerde bulundu, vatandaşları hijyen konusunda uyardı.



Alanda her yıl yaklaşık 350 hayvanın kesildiğini belirten Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Öztürk, aynı zamanda vekalet verip alana gelemeyen kişilerin canlı yayınla kurban kesimlerini izleyebildiklerini ifade etti.