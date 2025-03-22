Ankara'daki protestolarda 3 polis yaralandı

CHP Ankara İl Başkanlığının çağrısıyla bir araya gelen grup Kızılay Güvenpark'ta toplandı. Burada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li bazı milletvekilleri, parti otobüsünden konuşma yaparak, gözaltı kararlarını eleştirdi.



Mansur Yavaş, halkın oylarıyla seçilen belediye başkanlarının görevden alındığını ifade ederek, "Üniversite öğrencileri meydanda, insanlar sokakta. Çünkü memlekette hukuksuzluk var. Demokrasi yok sayılıyor. Gençler siz de size yakışanı yapın. Haklıyken haksız duruma düşmeyin. Yasal ve demokratik her hakkınızı sonuna kadar kullanın ama hak arama çabanızın provokatörler tarafından kullanılmasına asla izin vermeyin." dedi.

3 POLİS YARALANDI

Güvenpark'taki grup, konuşmaların ardından ellerindeki dövizlerle slogan atarak, gözaltı kararlarını protesto etti.



Polis, gruba dağılmaları için uyarılarda bulundu. Buna rağmen polise mukavemette bulunan gruptakilere zaman zaman biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulunuldu. Eylemcilerden bazılarının bu sırada kaldırım taşlarını sökerek polise attığı görüldü.



Farklı noktalarda atılan taşların isabet ettiği 3 polis memurunun yaralandığı görüldü. Sağlık ekipleri, yaralanan polislere olay yerinde müdahale etti.