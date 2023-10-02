Ankara’daki saldırı girişiminde teröristlerden birinin kimliği belli oldu

İçişleri Bakanlığı’na yönelik saldırı girişiminin ardından başlatılan soruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği belirlendi. Teröristin PKK/KCK üyesi Hasan Oğuz olduğu açıklandı. Saldırıyı gerçekleştiren ikinci teröristin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Ankara’daki saldırı girişiminde teröristlerden birinin kimliği belli oldu

İçişleri Bakanlığı, Bakanlığın önündeki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin, örgütü /KCK üyesi “Kanivar Erdal” kod adlı Hasan Oğuz olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığına yönelik 2 terörist tarafından dün düzenlenen hain saldırı girişiminin, kahraman polislerin anında karşılık vermeleri neticesinde engellendiği ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi “Kanivar Erdal” kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Ankara’daki saldırı girişiminde teröristlerden birinin kimliği belli oldu - 1

Açıklamada, “Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.” ifadesine yer verildi.

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