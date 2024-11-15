Ankara'daki silahla yaralama olayının 2 şüphelisi tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

Ankara'daki silahla yaralama olayının 2 şüphelisi tutuklandı

Üniversiteler Mahallesi'nde dün bir kafede Sebahattin Yılmaz'ın tabancayla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan N.A. ve M.Y.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Adliyesine getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Zanlılar N.A. ve M.Y.A, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

Bu arada, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi.

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