Ankara'daki Tezveren Sultan Türbesi'ne otomobil çarptı

Altındağ Talatpaşa Bulvarı'nda yer alan Tezveren Sultan Türbesi'ne, gece 03:00 sıralarında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 PDE 213 plakalı otomobil çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, türbeyi koruyan demir korkularda ile etrafındaki beton bariyerlerde ve çarpan araçta hasar oluştu.



Kazanın olduğu türbede daha önce de benzer kazalar yaşanırken, ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.