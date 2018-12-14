Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü makinist 9 kişiden 8'i bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Kazada ölen Ankara Üniversitesi eski rektör yardımcılarından Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak için ilk tören üniversitede düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'ndeki törene, Albayrak'ın annesi, iki kızı, akademisyenler, öğrenciler, arkadaşları ve sevenleri katıldı.



İki yıl önce eşini kaybettiği öğrenilen Albayrak için düzenlenen törende ailesi ve sevenleri tabutun başında gözyaşı döktü. Bu sırada fenalık geçiren Albayrak'ın kız kardeşini yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Törende konuşma yapan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Rahmi Er, Albayrak'ı rektör yardımcılığı görevinde tanıma fırsatı bulduğunu, birlikte üniversite yönetimine katkıda bulunmaya gayret gösterdiklerini söyledi.



Albayrak'ın çok çalışkan bir bilim insanı olduğunu ifade eden Er, şöyle konuştu:



"Kendisinin son yıllarda çok acı çektiğini biliyorum ama böylesine bir elim kaza sonucu aramızdan ayrılması bizi de çok büyük acıya boğmuştur. Kendisi çok değerli bir bilim insanıydı, çok değerli akademisyenler, öğrenciler yetiştirdi. Onun iki soyu var, bunlardan biri biyolojik soyudur çok sevdiği iki kızı. Diğer soyu da akademik soyudur, çok sevdiği öğrencileri ve yetiştirdiği öğretim elemanları. Her iki soyun, onun adını gelecekte ona yakışır şekilde yaşatacaklarına yürekten inanıyorum. Kendisinin kaybı, sadece aile bireyleri açısından değil biz meslektaşları, fakültesi, üniversitemiz, bütün Türk akademi dünyası ve aynı zamanda da dünya bilimi açısından büyük bir kayıptır."

"SÜREKLİ KOŞTURAN, ÇALIŞAN İYİ BİR BABAYDI"



Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş de bazı ölümlerin çok daha acı ve hüzün verdiğini belirterek, "Hele dün yaşanan akıl almaz, inanılmaz, ihmal zincirlerinin art arda geliştiği kaza dediğimiz bir vahşet sonucu hayatını kaybediyorsa o daha da acı veriyor" dedi.



Albayrak'ın çalışkan, üretken, özverili, dürüst, güler yüzlü ve samimi bir arkadaşı olduğunu vurgulayan İbiş, onun sevgi dolu yüreğiyle sürekli koşturan, çalışan iyi bir baba ve son iki yıldır da iyi bir anne olduğunu söyledi.

Albayrak'ın her zaman ailesi ve kurumuna sadık biri olduğunu dile getiren İbiş, "İki çocuk Hazal ve İzel... Annelerini kaybettiler, babalarını da kaybettiler. Ama onu sevenler hep buradayız, onlara sahip çıkacağız. Siz de biz de hep beraber sahip çıkacağız" diye konuştu.



Prof. Dr. Albayrak için daha sonra ise Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına Prof. Dr. Albayrak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, AÜ Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ile akademisyen arkadaşları katıldı.

Albayrak'ın kızları Hazal ve İzel Albayrak, tören sırasında sık sık babalarının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağladı.



KIRIKKALE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Berahitdin Albayrak'ın cenazesi, Ankara Kocatepe Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra getirildiği Kırıkkale Yenimahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze defnedildiği sırada Albayrak'ın kızları Hazal ve İzel Albayrak'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.



Cenaze törenine, Albayrak'ın ailesi ve yakınları, AÜ öğretim üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, cenaze töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yetiştirdiği değerli bir bilim insanını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Turhan, "Onu bugün ahirete yolcu ettik. Bugün ailesiyle acısını paylaşmak için cenaze namazına katıldık, Allah mekanını cennet eylesin" dedi.

Kazada hayatını kaybedenlerden Ebru Erdem Ersan (38) ve Tahsin Ertaş (48) ve Kübra Yılmaz'ın cenazeleri de Ankara'da toprağa verildi.

Ersan, Ertaş ve Yılmaz için Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde, cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.



Törene, Ebru Erdem Ersan, Tahsin Ertaş ile Kübra Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.



Ersan, Ertaş ve Yılmaz'ın cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Tekstil işiyle uğraşan Ebru Erdem Ersan'ın iki çocuk annesi olduğu, iki çocuk babası Tahsin Ertaş'ın Konya'da özel bir hastanede çocuk hastalıkları uzmanı olarak çalıştığı ve nişanlı olan Biyomedikal Mühendisi Kübra Yılmaz'ın yakında düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

MAKİNİSTLER İÇİN ANKARA, ÇANKIRI VE TOKAT'TA TÖREN

Kazada yaşamını yitiren makinist Kadir Ünal'ın (49) cenazesi, Cimşit Sincan Mezarlığı'nda cuma namazının ardından defnedildi.

Ankara'da düzenlenen törene, Ünal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ile Taşımacılık A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erol Arıkan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve çok sayıda demir yolu personeli katıldı.

Makinist Adem Yaşar'ın (35) cenazesi memleketi Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde defnedildi.

Evli ve 2 çocuk babası Yaşar'ın cenazesi, cuma namazından sonra ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından Şabanözü Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Cenazeye Yaşar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, İlçe Kaymakamı Murat Çiçek, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Gökçe ve vatandaşlar katıldı.

Makinist Hulisi Böler'in cenazesi, memleketi Tokat'ın Pazar ilçesinde defnedildi.

Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan dün yakınları tarafından alınan 34 yaşındaki Böler'in cenazesi, Pazar Devlet Hastanesi morguna konuldu.



Morgdan alınarak Üzümören beldesindeki babaevine götürülen Böler'in cenazesi, helallik alınmasının ardından Ulu Cami'ye getirildi.

Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Böler'in cenazesi, Abdulhannani Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Cenaze namazı sırasında eşi Canan, baba Hasan ve ağabeyi Sezai Böler gözyaşlarına hakim olamadı.



Cenazeye Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Turhal Kaymakamı Ahmet Süyehl Üçer ile vatandaşlar katıldı.

BİR TÖREN DE ŞANLIURFA'DA

Kazada yaşamını yitiren Yusuf Yetim, memleketi Şanlıurfa'da defnedildi. Yetim'in cenazesi Karaköprü ilçesi Ayanlar Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Yetim'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Yetim'in HDP'nin 24 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde Şanlıurfa'dan milletvekili adayı, 31 Mart yerel seçimleri için ise Bozova belediye başkan aday adayı olduğu öğrenildi.

VİDEO: KAZA NASIL OLDU? (ANİMASYONLU ANLATIM)