Ankara'daki yangın faciasında yeni gelişme

Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 26 katlı binanın 4'üncü katında 12 Temmuz'da saat 22.00 sıralarında çıkan yangında Hüsniye Çelik Şahin (33) ve 3,5 aylık oğlu Aras ile sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) hayatını kaybetmişti.

İKİ MÜTEAHHİT VE ŞANTİYE ŞEFİ TUTUKLANDI



Bilirkişi raporu doğrultusunda kusurlu oldukları değerlendirilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kişilerden müteahhitler B.Ş. ve K.D. ile şantiye şefi İ.K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Üç zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer üç zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BİLİRKİŞİ RAPORU İHMALİ ÇIKARDI

Mühendislerden ve yangın uzmanlarından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti ilk incelemesini tamamladı.



Raporda; binanın şaft kısmındaki elektrik tesisatında kullanılan malzemenin standarda uygun olmadığı, bu nedenle alev aldığı ve yangının binanın içine sıçradığı belirtildi.



Yangın söndürme sisteminde su bulunmadığı da tespit edildi, bunun koridordaki alevlerin söndürülememesine neden olduğu söylendi.



Raporda mütehhitler, inşaat şefi ve denetim firamasının yetkilisi kusurlu bulundu.



Soruşturma devam ediyor.