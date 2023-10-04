Ankara’daki yangında 1 itfaiye eri yaşamını yitirdi

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlere müdahale sırasında 1 itfaiye eri yaşamını yitirdi.

Ankara’daki yangında 1 itfaiye eri yaşamını yitirdi

Keçiören’de 3 katlı binada çıkan yangında, 1 itfaiye eri yaşamını yitirdi.

Osmangazi Mahallesi’ndeki Sinan Apartmanı’nın Kot 1’de bulunan dairesinde saat 08.00 sıralarında yangın çıktı.

Evde kimse yokken çıkan yangını, komşuları fark edip itfaiyeye haber verdi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı.

, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü, 4 itfaiyeci dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyecilerden 1’i müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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