Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında yaşamını yitiren Arif Kahan Ertik, memleketi Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Ertik (48) için Gelibolu Gazi Süleymanpaşa Camisi'nde tören düzenlendi.
Törene, Ertik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, Ertik'in Japon eşi June Ertik, çiftin 8 yaşındaki kızları Ayla Ertik ve vatandaşlar hazır bulundu.
Almanya Ticaret Bakanlığı Türkiye temsilciliğinde görev yaptığı öğrenilen Arif Kahan Ertik'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından Alaattin Kalfa Mezarlığı'na defnedildi.
Ankara'da YHT ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşamını yitirenlerden 8'i dün son yolculuklarına uğurlanmıştı.