Ankara'dan ABD'de kabul edilen Türkiye karşıtı iki tasarıya tepki

ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen Türkiye karşıtı iki tasarıya Ankara'dan tepkiler art arda geldi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül konuyla ilgili açıklama yaptı.

ÇAVUŞOĞLU: SEBEBİ SURİYE'DE OYUNU BOZMAMIZDIR

Bakan Çavuşoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Mecliste gazetecilerin, ABD Temsilciler Meclisi'nde sözde Ermeni soykırımı tasarısının kabul edilmesine ilişkin sorularını cevapladı.



Karar tasarısının kabul edilmesinin zamanlamasının ilginç olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Sözde soykırımla ilgili karar bazı basın organlarında da yer alıyor; Yasa tasarısı değil, bir karar. Dolayısıyla ABD yönetiminin de teyit ettiği gibi hiçbir bağlayıcılığı yok. 'Hiçbir bağlayıcılığı yok' diye alınan karara göz yumacak değiliz. Zaten tepkimizi ortaya koyduk" diye konuştu.



Türkiye'ye karşı alınan iki kararın sebebinin, Türkiye'nin Suriye'de oyunu bozması olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Orada bir terör devleti kurulmak isteniyordu. Attığımız adımlarla, yaptığımız hamlelerle önce sahada, sonra masada hem ABD ile hem Rusya ile vardığımız mutabakatlarla da bu oyunu bozduk. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar. Başka bir izahı yok" değerlendirmesinde bulundu.



Yıllardır böyle bir karar tasarısının ABD'de, Temsilciler Meclisi ya da Senato tarafından hiç kabul edilmediğine dikkati çeken Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti iktidarları döneminde de daha önce böyle bir şeyin olmadığını, bunun hep Demokles'in kılıcı gibi tutulduğunu söyledi.



Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Yok hükmünde olan bir kararın hukuki olarak da hiçbir neticesi yoktur. Sadece ABD gibi bir ülkenin içine düştüğü durum bakımından da gerçekten ibretliktir. Biz bunu zaten külliyen reddettik ve 'yok hükmünde' olduğunu kendilerine bildirdik. ABD büyükelçisini de Bakanlığımıza çağırarak hem tepkimizi, hem beklentilerimizi söyledik. Daha önce zaten yönetimle görüşmelerimiz olmuştu, gerek Dışişleri Bakanı ile gerek ulusal güvenlik danışmanı ile. Gördük ki onların da şu anda Amerika'daki iç siyaset sebebiyle Temsilciler Meclisi üzerinde yapabilecekleri bir şey yok. Herkes kendi derdinde zaten. Dolayısıyla böyle bir döneme denk geldi. Bunu öyle çok fazla uzatıp da büyütmeye veya kafamıza takmaya gerek yok. 'Yok hükmünde' olan bir karardır.



Burada ABD yönetiminin tutumu önemli. Daha önce bazı ülkeler de örneğin Almanya Parlamentosu Bundestag bir karar almıştı. Daha sonra Merkel çok güzel bir açıklama yaptı. 'Bu Meclisin aldığı karar bizi bağlamaz, yönetim olarak biz farklı düşünüyoruz'. Soykırımın hukuki tanımını da Sayın Merkel yapmıştı. Meclislerinden buna benzer karar geçiren ülkelerin yönetimleri de açıklamaları geçmişte yapmıştı. Dolayısıyla burada önemli olan yönetimin tutumudur."

AKAR: MÜTTEFİKLİK RUHUNA AYKIRI BİR ŞEY

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, “Bu, müttefiklik ruhuna, ittifaktaki çalışmalarımıza, beraber yaptığımız operasyonlara, tatbikatlara son derece aykırı bir şey. Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların, kongreyi bu kararından döndüreceklerine, kongrenin bu yanlış yoldan gitmesini önleyeceklerine inanıyorum'' dedi.

Akar, "Rusya ile olan heyetlerarası askeri görüşmelerimiz biraz önce tamamlandı. Büyük ölçüde mutabakat sağlandı. Çalışmalarımız karşılıklı yapıcı, anlayışlı bir şekilde devam ediyor'' ifadelerini de kullandı.

GÜL: BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, dün ABD'de Temsilciler Meclisi'nde 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını içeren tasarının kabul edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Kararın manidar bir zamanda alındığını belirten Gül, şunları kaydetti:



"Manidar bir zamanlamayla ABD Temsilciler Meclisi'nden dün çıkan karar, beyhude bir girişimdir. Bizim için, devletimiz için, milletimiz için yok hükmündedir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Güneşi balçıkla sıvamaya kalkanlar, eninde sonunda ellerine yüzlerine bulaştırdıkları çamurla baş başa kalacaktır. Tarihin istismarı, bunu yapanlara belki üç beş oy kazandırır. Saygın ve tutarlı olmayı bu küçük çıkarlara feda etmeyi göze alanlara hakikat merhem olamaz. Neyi neye feda ettikleri de kendi bilecekleri iştir, bizim derdimiz, tasamız değildir. Ancak şunu herkes bilmelidir, bizim tarihimizde utanç yoktur. Bu milletin tarihinde leke yoktur. Soykırım lafı eden müstevliler, önce kendi tarihleriyle yüzleşsinler. Bizim tarihimiz, hak, hakikat, adalet üzerine yükselir. Bizim coğrafyamız kırımdan, kıyımdan kaçanların sığınağıdır. Hem geçmiş hem bugün, bu yalın gerçeğin tanığıdır."

ABD'DEN TÜRKİYE KARŞITI İKİ TASARI



ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye aleyhine iki tasarıyı peş peşe oyladı. Temsilciler Meclisi, ilk olarak 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti. Temsilciler Meclisi ayrıca Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonuna ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısına da onay verdi.