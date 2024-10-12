Ankara'dan ABD'ye Suriye tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye'de ulusal acil durum halini 1 yıl daha uzatmasının sahadaki gerçeklerle bağdaşmadığını belirtti.

Ankara'dan ABD'ye Suriye tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 'nin 13894 Sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni 1 yıl daha uzatmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin 'deki gelişmeler bağlamında ilk kez 2019'da yayımladığı 13894 Sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni bir seneliğine uzatmasını, "Sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır." şeklinde değerlendiren Keçeli, şunları kaydetti:

"Bu tür önyargılı tasarrufların tekrarı yerine 'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini önceleyen politikalarının desteklenmesi, bölgesel istikrara katkı sağlayacaktır."


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