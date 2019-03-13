Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren raporu kabul etmesine Ankara'dan tepkiler gecikmedi.



Kararı değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kararın yeniden ivme kazanan Türkiye-AB ilişkilerini baltalama teşebbüsü olduğunu söyledi.



Kalın, "Bu, Avrupa siyasetinde yaşanan vizyon daralmasının endişe verici tezahürlerinden biridir. Öte yandan 370 evet oyu ile kabul edilen bu tavsiye kararı 751 AP üyesinin ortak iradesini temsil etmemektedir. Avrupa Parlamentosu tarafından oylanan, hiçbir bağlayıcılığı olmayan tek taraflı ve objektiflikten uzak bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir." dedi.



Karara bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.



Kararın Türkiye açısından değersiz, hükümsüz ve itibarsiz olduğunu belirten Çelik, Avrupa Parlamentosu'nda yükselen sağ akıma dikkat çekti.



Çelik, "Bu itibarsız karar, AP’nin artık aşırı sağın ideolojik güdümüne girdiğinin ilan edilmesidir. AP’ye sesleniyoruz. Bu raporu size aynen iade ediyoruz. Kabul ettiğiniz bu raporu, “Avrupa ırkçılık ve islam düşmanlığı müzesi” kurup, kapısına asabilirsiniz. O raporu her gördüğünüzde, Avrupa’yı ırkçılara adım adım bir kere daha nasıl teslim ettiğinizi hatırlarsınız." dedi.



Karara yönelik bir açıklama da Dişişleri Bakanlığı'ndan yapıldı.



Dışişleri Bakanlığı, "Avrupa Parlamentosu tarafından benimsenen tek taraflı ve objektiflikten uzak tutuma, tarafımızca herhangi bir değer atfedilmesi mümkün değildir. Sözkonusu tavsiye kararı bizim için hiçbir anlam ifade etmemektedir." açıklamasında bulundu.



Bakanlıktan yapılan açiklamada, kararIn AB'nin geleceği ve ortak değerler açisindan endişe verici olduğu da vurgulandı.