Ankara'dan emekliye sosyal yardım

Ankara Büyükşehir Belediyesi emekliler için yeni bir karar aldı. Şartları uyanlar belediyenin sosyal yardımlarından faydalanabilecek.

Ankara'dan emekliye sosyal yardım

Büyükşehir Belediyesi, emeklilere sosyal yardımda bulunacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, "Emeklilerimizin durumlarında bir iyileştirme yapılamadı. Bu yüzden şartları uyan tüm hemşehrilerimiz sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyemize başvurabilirler.” dedi.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla emeklilere seslenen Yavaş, isteyenlerin "sosyalhizmetler.ankara.bel.tr" adresinden başvuru yapabileceklerini belirtti.

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