Ankara'dan emekliye sosyal yardım

Ankara Büyükşehir Belediyesi, emeklilere sosyal yardımda bulunacak.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, "Emeklilerimizin durumlarında bir iyileştirme yapılamadı. Bu yüzden şartları uyan tüm emekli hemşehrilerimiz sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyemize başvurabilirler.” dedi.



Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla emeklilere seslenen Yavaş, isteyenlerin "sosyalhizmetler.ankara.bel.tr" adresinden başvuru yapabileceklerini belirtti.

İnsanı önceleyen belediyecilik darda olanın yanında olmaktan geçer.



Emeklilerimizin durumlarında bir iyileştirme yapılamadı. Bu yüzden şartları uyan tüm emekli hemşehrilerimiz sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyemize başvurabilirler.



Başvuru; https://t.co/6kw3xyYJQ4 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) August 4, 2023 NTV’yi sosyal medyadan takip edin