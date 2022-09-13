Ankara'dan Ermenistan'a tepkiler

Azerbaycan Ermenistan sınırında gerilim yine yükseldi. Sabah 09.00 itibarıyla ateşkes anlaşması sağlansa da bölgeden çatışma haberleri geliyor.



Gerilimle ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yaptı. Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir" dedi.



Barışın herkesin yararına olduğunu belirten Çelijk, "Bugün çatışma için Ermenistan’ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır. Ermenistan Azerbaycan’ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalıdır" ifadelerini kullandı.

AKAR, MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azeri mevkidaşı Hasanov'la telefonda görüştü. Bakan Akar, çatışmalarda ölen Azeri askerler için başsağlığı yaralılar için şifa diledi.

Hulusi Akar, Ermenistan'ın saldıran tutumuna tepki gösterdi ve Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguladı.