Elektrik hattı geriliminde yeni gelişme: Ankara'dan Fransız gemisine onay çıktı

Fransa ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz 'de gerilimi artıran kablo döşeme projesinde yeni bir gelişme yaşandı. Doğu Akdeniz'de elektrik hattı için çalışacak Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı.

Abeille Marengo isimli Fransız gemisi, 19 Mart 2027 tarihine kadar Türkiye 'nin belirlediği koordinatlarda çalışma yapabilecek.

GKRY İLE GİRİT'İ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Söz konusu gemi, Girit ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni deniz altından elektrik hattı ile bağlamayı hedefleyen bir çalışma yürütecek.

Ankara, Fransız bayraklı geminin Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığında izinsiz faaliyet gerçekleştirme niyetinde olduğunu ve faaliyet için gerekli izin sürecinin henüz tamamlanmadığını bildirmişti .

Türkiye yayımladığı NAVTEX ile belirlenen koordinatlarda 10 Kasım 2026 ile 19 Mart 2027 tarihleri arasında sualtı kablosu döşenmesine yönelik araştırma faaliyeti gerçekleştirilmesine izin verdi.

GEMİ BÖLGEYE DOĞRU HAREKET ETTİ

Bu gelişme üzerine bir NAVTEX yayımlayan Atina yönetimi, Türkiye'nin yayımladığı NAVTEX'in geçersiz olduğunu savundu.

Fransız gemisi, Ankara'dan çıkan izin sonrası 27 Ekim tarihinden bu yana beklediği Girit'teki Kandiye Limanı'ndan bölgeye doğru hareket etti.