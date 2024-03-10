Ankara'dan İsrail'e art arda tepkiler

İsrail'de bazı hükümet üyelerinin, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Ankara'dan sert tepki geldi.



ÇELİK: NETANYAHU VE KATLİAM ŞEBEKESİNİN AÇIKLAMALARI YOK HÜKMÜNDE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, masum insanların hayatını topluca hedef alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamaların yok hükmünde olduğunu belirtti.



Küresel vicdanın, Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için oluşturduğu tehdidi lanetlediğinin altını çizen Ömer Çelik, şunları kaydetti:



"İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Katillerin hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye, Orta Doğu'da adil ve kalıcı barıştan yanadır, iki devletli çözümü ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni desteklemektedir. İsrail'de iktidarda olan mevcut Netanyahu hükümeti ise en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan ve Filistinlilere yönelik vahşi saldırganlığı dolayısıyla 'soykırım' suçlamalarına muhatap olmuş bir yönetimdir."



ALTUN: FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZLE TAM DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından İngilizce bir mesaj yayımladı ve Netanyahu'nun suçlarını örtbas etmek için Türkiye'ye saldırdığını belirtti.



Altun açıklamasında "Netanyahu ve hükümetinin yürüttüğü etnik temizlik nedeniyle Filistinliler çok acı çekti ve çekmeye de devam ediyor. Tüm gücümüzle bu politikalara karşı çıkmaya devam edeceğiz. Onun yalanları, aldatmaları, asılsız ithamları ve gündemi değiştirme çabaları sonuçsuz kalacaktır." ifadelerine yer verdi.

DIŞİŞLERİ: İSRAİL SOYKIRIM SUÇLAMASIYLA YARGILANAN BİR DEVLETTİR



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devlet olduğunu" kaydetti.

İsrail hükümet üyelerinin gündemi değiştirme amaçlı çabalarının, gerçeklerin üstünü örtemeyeceğini belirten Keçeli, "İnsanlık vicdanı ve uluslararası hukuk, İsrailli yetkililerin hesap vermesini mutlaka sağlayacaktır." dedi.

