Ankara'dan İsrail'in İran'a saldırılarına tepki: Saldırılara bir an önce son verilmeli
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail'in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerekmektedir." denildi.
İsrail, İran'a yönelik "Yükselen Aslan" adını verdiği askeri operasyon başlattı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ın nükleer programını ve balistik füze programını hedef aldıklarını duyurdu.
ANKARA'DAN TEPKİ: SALDIRILARA BİR AN ÖNCE SON VERİLMELİ
Birçok ülke saldırıyı kınarken, Ankara'dan da İsrail saldırılarına ilişkin açıklama geldi.
Dışişleri Bakanlığı, saldırıların daha büyük çatışmalara yol açabileceğini belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail saldırıları kınandı.
"İSTİKRARSIZLAŞTIRMA POLİTİKASINA HİZMET EDEN BİR PROVOKASYON"
Açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtildi; "İsrail'in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur." denildi.
"Saldırıların, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesi, Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediğini ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığını göstermektedir." denilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"İsrail’in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerekmektedir.
Orta Doğu’da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz.
Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz."
YILMAZ: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da saldırılara ilişkin bir açıklama yaptı.
İsrail saldırılarını kınayan Yılmaz, "Netanyahu yönetiminin meşru gerekçelerden yoksun ve bölgesel istikrarı bozmaya yönelik saldırganlığını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
"İran'a yaşadığı kayıplardan dolayı başsağlığı diliyoruz." diyen Yılmaz, şöyle devam etti:
"Gazze’de uygulanan soykırımcı politikalara karşı uluslararası baskı artmışken, İran ile nükleer müzakereler sürdürülürken yapılan bu saldırı, insani değerleri ve diplomasiyi dışlayan barbar bir tutumdur.
İsrail yönetiminin insani değerlere, hukuka ve bölgesel istikrara tehdit oluşturan eylemlerine karşı, uluslararası kurumlar ve ilgili tüm ülkeler çok daha güçlü bir tutum almalıdır."
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