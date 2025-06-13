Ankara'dan İsrail'in İran'a saldırılarına tepki: Saldırılara bir an önce son verilmeli

Birçok ülke saldırıyı kınarken, Ankara'dan da İsrail saldırılarına ilişkin açıklama geldi.

Orta Doğu’da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz.

"İsrail’in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerekmektedir.

"Saldırıların, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesi, Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediğini ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığını göstermektedir." denilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtildi; "İsrail'in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur." denildi.

YILMAZ: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da saldırılara ilişkin bir açıklama yaptı.

İsrail saldırılarını kınayan Yılmaz, "Netanyahu yönetiminin meşru gerekçelerden yoksun ve bölgesel istikrarı bozmaya yönelik saldırganlığını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İran'a yaşadığı kayıplardan dolayı başsağlığı diliyoruz." diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Gazze’de uygulanan soykırımcı politikalara karşı uluslararası baskı artmışken, İran ile nükleer müzakereler sürdürülürken yapılan bu saldırı, insani değerleri ve diplomasiyi dışlayan barbar bir tutumdur.

İsrail yönetiminin insani değerlere, hukuka ve bölgesel istikrara tehdit oluşturan eylemlerine karşı, uluslararası kurumlar ve ilgili tüm ülkeler çok daha güçlü bir tutum almalıdır."