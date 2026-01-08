Ankara'dan Suriye'ye yakın takip. Kurtulmuş: SDG bir an önce mutabakata uymalı

Suriye'deki gelişmeler Ankara'nın yakın takibinde.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, SDG'nin bir an önce 10 Mart Mutabakatı'na uyması gerektiğini söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Meclis'te parlamento muhabirleriyle buluşan Kurtulmuş, Suriye'deki gelişmeleri gün gün, saat saat yakından takip ettiklerini vurguladı.

Kurtulmuş, Suriye'nin toprak bütünlüğünün, Suriye'nin ve bölgenin geleceği için hassas olduğuna işaret etti.

“YENİ DÜZEN TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ ÖNCELİKLERİ ARASINDA”

Suriye'nin toprak bütünlüğünü zedeleyecek hiçbir gelişmeye müsaade edilmemesinin Suriye halkının menfaatine olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Suriye'deki yeni yönetimin katılımcı, bütün toplumsal kesimlerin temsil edildiği yeni bir düzeni, sistemi inşa etmesinin Türkiye'nin önemli öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Suriye'de toplumdaki bütün farklı kesimlerin temsil edildiği yönetim anlayışını teşvik ettiklerini, bu konudaki fikirlerini Suriye yönetimine ve taraflara ifade etmeye çalıştıklarını anlattı.

Türkiye'nin ve bazı ülkelerin bölge politikalarına yönelik yaklaşımları arasındaki zıtlığa dikkati çeken Kurtulmuş, bazı ülkelerin temel amacının bölgeyi daha fazla parçalamak ve bölmek olduğunun altını çizdi.

“SDG BİR AN EVVEL ENTEGRASYON SAĞLAMALI”

Suriye'nin bütün unsurlarının uyanık olması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"- İsrail, Suriye'deki Sünni Arapları sevmiyor, Suriye'nin Kürtlerini seviyor değildir. İsrail için bölgenin bütün halkları kendi tabirleriyle, siyonist ideolojinin çarpık yaklaşımıyla kendilerine itaat etmek zorunda olan kölelerdir.

- Bölge halklarının, Suriye'deki bütün unsurların, birliği, beraberliği, kardeşliği, entegrasyonu bir arada yeni bir Suriye inşa etme idealini esas almaları lazım. 10 Mart Mutabakatında varılmış olan çerçeve içerisinde Suriye'de özellikle SDG'nin de bir an evvel Suriye'nin yeni yönetimine entegrasyonunun sağlanması lazım.

- Bu, Suriye Türklerinin, Suriye Araplarının lehine olandır, Suriye'nin bütün unsurlarının geleceği için önemli olan yaklaşımdır. Bizim için bu sürecin başlangıcındaki önemli noktalardan birisi İmralı'dan gelen çağrıydı. 27 Şubat çağrısında da esas mesele, artık örgütün silahlı mücadeleyi geride bıraktığı, bütün unsurlarıyla birlikte silah bırakmasının ortaya konulduğu iradeydi.

- Biz Türkiye olarak bunu esas alırız. Asıl olan PKK'nın bütün unsurlarıyla birlikte silah bırakması ve bunun için de sürecin hızlandırılarak, zaman zaman da kolaylaştırılarak tamamlanması lazım."

“AMACIMIZ ÇATIŞMALARIN SONLANMASI”

Kurtulmuş, Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini, süreçle ilgili her türlü takibin yapıldığını belirtti.

"Bizim amacımız şu anda Halep'te görülen çatışmaların bir an evvel sonlandırılması" diyen Kurtulmuş, 10 Mart mutabakatına bütün tarafların uyması gerektiğini söyledi.