Ankara'dan Reuters'ın Bilal Erdoğan haberine art arda tepkiler

Reuters Haber Ajansı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında ortaya attığı iddialara siyasilerden tepkiler geçikmedi.



Twitter'dan paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO Zivesi öncesi, Reuters Haber Ajansı'nın Bilal Erdoğan'a yönelik manipülasyon ve yalan haber yapmasını kınadığını belirtti.



Yılmaz, "Herkes bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuk çerçevesinde milli menfaatleri ile hareket eder." ifadesini kullandı.



ALTUN: OPERASYONEL HABER



Söz konusu habere bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.



Bilal Erdoğan ile ilgili iddiaları "mesnetsiz olarak niteleyen Altun, bir senaryodan oluşturulan haberin gazetecilik tarihi açısından kara bir leke olduğunu söyledi.



Haberin, NATO Zirvesi öncesi yayımlanmasının akla ciddi soru işaretlerini getirdiğinin de altını çizen Altun, "Türkiye’ye baskı yapmak amacıyla Türkiye karşıtı lobi ve kamu otoritelerince yönlendirilen bu operasyonel haber Türkiye’nin ilkesel tutumuna asla zarar veremeyecektir." dedi.



"DEZENFORMASYON"



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Reuters'ın haberinin tamamen gerçek dışı iddialara dayandığını belirtti.



Karalama ve Türkiye aleyhine algı oluşturmaya yönelik bir dezenformasyon olduğunu söyledi.

TBMM BAŞKANI'NDAN DA TEPKİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Reuters'ın yayımladığı habere "NATO zirvesi öncesi Türkiye’nin ilkeli tutumuna karşı masa başında hazırlandığı apaçık belli, gerçek dışı bir haberi yayınlayan Reuters'i kınıyorum. Yalan ve iftiralarla bezenmiş bu haberlerin hangi merkezler tarafından kurgulandığını çok iyi biliyoruz. Ülkemize yönelik tüm algı operasyonlarına karşı aziz milletimiz her zaman doğrunun ve gerçeğin yanında yer almıştır.” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

"MESNETSİZ İDDİALAR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve ailesine dönük kirli saldırıların bir yenisine Reuters Haber Ajansı imza atmış. Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters Haber Ajansı’nı ve sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyoruz. Reuters, temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir. Yayınlanan sözde haber, Reuters’in siciline kara bir leke olarak kazınmıştır. Medya ve algı operasyonlarıyla sözde habercilik yapmaya kalkışan odaklara gereken ders defalarca verilmiştir. Kara propaganda odakları bundan sonra da aynı sonuçla karşılaşmaya devam edeceklerdir" ifadelerini kullandı.