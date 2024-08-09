Ankara'da otobüs köprüye saplandı: 9 can kaybı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Ankara'da otobüs köprüye saplandı: 9 can kaybı

Kaza saat 05.00 sıralarında Eskişehir yönüne giden otobüsün Ankara'nın Polatlı ilçesinde köprünün ayağına saplanması sonucu meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Ankara'dan Polatlı'ya seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, Olukpınar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı.

Ankara Valisi Vasip Şahin kazada 9 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığını açıkladı. 

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