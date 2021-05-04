Ankara'da 'susuz kalabiliriz' uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce kentin çeşitli noktalarındaki reklam panolarına su tüketimiyle ilgili uyarı afişleri yerleştirildi.

Yan yana asılan afişlerde 'Dikkat, susuz kalabiliriz', 'Ankara'da barajlarımızın yüzde 80'i boş' ve 'Ankara baraj doluluk oranı yüzde 20' yazıları yer aldı.

Bir afişte ise suyu en çok tüketenlerin kimler olduğu açıklandı. Havuzunu dolduranlar, arabasını yıkayanlar, hobi bahçelerini sulayanlar ve tarımda vahşi sulama yapanların en çok su tüketenler olduğu belirtildi.



"YÜZDE 16'LIK BİR KESİM, SUYUMUZUN YÜZDE 52'SİNİ TÜKETİYOR"



Bu tüketim grubunun, 15 metreküp üzerinde su kullandığı belirtildi. Bu grubun, tüketim yüzdelerinin yüzde 52'sini oluşturduğu, abone yüzdesindeki oranının ise yüzde 16,22 olduğu bilgisine afişte yer verilerek, "Yüzde 16'lık bir kesim, suyumuzun yüzde 52'sini tüketiyor" denildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından belediye meclisinde geçen hafta sunulan 'Sosyal yardım alan ailelere suyun metreküp birim fiyatının 1 TL olması, 10 metreküp ve üzeri su kullanan abonelerin 7,5 TL, 15 metreküp ve üzeri su tüketimi yapan abonelerin ise 9 TL ödemesi' şeklindeki tarife teklifi, suya zam yapılmak istendiği iddiasıyla kabul edilmemişti.



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