Pursaklar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndan Esenboğa Havalimanı istikametine seyreden, Seyit Kılıç idaresindeki kamyonet, aynı istikamette seyir halindeki Ö.Ç. kontrolündeki demir yüklü TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonetin sürücüsü Kılıç, yaşamını yitirdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri geldi.
Kılıç'ın cenazesi, sıkıştığı yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldıktan sonra Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'ndan havalimanı istikametindeki trafikte bir süre aksama oldu.
Hurdaya dönen kamyonet olay yerinden vinçle alındı.
TIR şoförü Ö.Ç'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
Ankara'da trafik kazası: 1 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Ankara'nın Pursaklar İlçesinde kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Pursaklar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndan Esenboğa Havalimanı istikametine seyreden, Seyit Kılıç idaresindeki kamyonet, aynı istikamette seyir halindeki Ö.Ç. kontrolündeki demir yüklü TIR'a arkadan çarptı.