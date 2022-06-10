Ankara için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, kentte yarın beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.06.2022 - 22:14 | Son Güncelleme : 10.06.2022 - 22:19

Ankara için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

İlişkili Haberler

Ankara'yı sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü

Ankara'yı sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü

Valiliği, yarın yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısında bulundu.

Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...