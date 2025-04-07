Ankaralılar dikkat! ASKİ uyardı: Evlere girmeye çalışıyorlar

Ankara'da bazı şüphelilerin, "Suyunuzu analiz etmeye geldik." diyerek evlere girmeye çalıştığı bildirildi.

İhbarlar üzerine Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) vatandaşları uyardı.

"BÖYLE BİR UYGULAMA YOK"

ASKİ'den yapılan açıklamada, şüphelilerin su analizi bahanesiyle evlere girerek, ücretsiz su arıtma cihazı vereceklerini vadettiği anlatıldı.

Aşık Veysel Parkı civarındaki evlerden yoğunlaşan ihbarlara ilişkin yapılan açıklamada, "ASKİ'nin böyle bir uygulaması kesinlikle yoktur. Bu art niyetli kişilere itibar edilmemesini ve kişilerin ilgili mercilere şikayet edilmesini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.