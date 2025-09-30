Ankaralılar dikkat! Su kesintileri başladı

Ankara'da kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesinin düşmesi ve hatlarda arızaların giderilmesi için 6 Ekim'e kadar dönüşümlü su kesintileri yapılacağı bildirilmişti.



Son açıklama ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) geldi.



Belediye, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarı yarı yarıya azalmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BİR HAFTALIK ÇALIŞMA



Patlamalar nedeniyle şehir genelinde dönüşümlü su kesintilerinin uygulanmaya başlayacağının aktarıldığı açıklamada "Kalıcı çözüm için çelik boru hattı döşeme çalışmaları başlamış olup yaklaşık bir hafta içinde tamamlanması beklenmektedir." denildi.



Çalışmalar tamamlanana kadar özellikle üst kotlarda su erişiminde aksaklıklar yaşabileceğinin bildirilirken "Gün gün hangi bölgelerde kesinti yapılacağı, ASKİ'nin resmi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır." denildi.

