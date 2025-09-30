Ankaralılar dikkat! Su kesintileri başladı

Ankara'da yer alan Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle kent genelinde su kesintileri uygulanacak. Çalışmaların bir hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

Ankaralılar dikkat! Su kesintileri başladı

'da kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesinin düşmesi ve hatlarda arızaların giderilmesi için 6 Ekim'e kadar dönüşümlü su kesintileri yapılacağı bildirilmişti.

Son açıklama ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) geldi.

Belediye, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarı yarı yarıya azalmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BİR HAFTALIK ÇALIŞMA

Patlamalar nedeniyle şehir genelinde dönüşümlü su kesintilerinin uygulanmaya başlayacağının aktarıldığı açıklamada "Kalıcı çözüm için çelik boru hattı döşeme çalışmaları başlamış olup yaklaşık bir hafta içinde tamamlanması beklenmektedir." denildi.

Çalışmalar tamamlanana kadar özellikle üst kotlarda su erişiminde aksaklıklar yaşabileceğinin bildirilirken "Gün gün hangi bölgelerde kesinti yapılacağı, ASKİ'nin resmi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır." denildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...