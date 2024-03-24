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Ankaralılar dikkat: Valilikten fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, yarın kent genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı uyardı.

Ankaralılar dikkat: Valilikten fırtına uyarısı
Pazartesi gününe dikkat! Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Pazartesi gününe dikkat! Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

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Ankara'da yarın fırtına bekleniyor.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; ilimiz genelinde 25 Mart 2024 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren; güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80km/saat) beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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