Ankaralılar dikkat! Yarın bu yollar kapalı

Saadet Partisi'nin 9. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla Ankara'da bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.



Ankara Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "24.11.2024 tarihinde Atatürk Spor Salonu ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek olan etkinlik ile ilgili olarak saat 07.00'den itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır." ifadeleri yer aldı.