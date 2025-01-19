Ankara'nın 2 ilçesinde su kesintisi: Ankara Beypazarı ve Polatlı'da sular ne zaman gelecek?

Ankara'nın 2 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, içme suyu dağıtım şebeke hatlarında ani oluşan arıza nedeniyle Beypazarı ve Polatlı'nın bazı mahallelerine su verilemiyor. Su kesintisinden etkilenen vatandaşlar, ASKİ su kesintisi programını inceliyor.

ASKİ 19 OCAK SU KESİNTİSİ PROGRAMI