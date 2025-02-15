Ankara'nın 2 ilçesinde su kesintisi (Etimesgut,Yenimahalle): Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi programı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan duyuruyla birlikte, Ankara'nın 2 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. İçme suyu hattında oluşan arızalar nedeniyle Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerine su verilemeyecek.



Yapılan açıklamada; "Etimesgut İlçesi Ayyıldız Mahallesi 1649 Cadde içinde içme suyu hattında oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Yeni Mahalle ilçesi Macun Mahallesi Gimat ATB içerisinde bulunan 100mm çapındaki içme suyu şebeke hattında oluşan arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır." denildi.

ASKİ 15 ŞUBAT SU KESİNTİSİ PROGRAMI