Ankara'nın 3 ilçesinde 24 saatlik su kesintisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bazı bölgelerinde 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kesinti 14 Temmuz'da başlayıp 15 Temmuz'da sona erecek.

Anadolu Ajansı 12.07.2020 - 16:27 | Son Güncelleme : 12.07.2020 - 16:33

Ankara'nın 3 ilçesinde 24 saatlik su kesintisi

ASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, içme suyu ana iletim hattında deplase çalışmaları nedeniyle Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bazı bölgelerinde, 14 Temmuz salı günü saat 01.00'den başlayarak 15 Temmuz çarşamba günü saat 01.00'e kadar 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.

Bir günlük su kesintisinden etkilenecek yerler şöyle:

Etimesgut'ta 30 Ağustos, Ahi Mesut, Alsancak, Atakent, Ayyıldız, Bahçekapı, Elvan, Erler, Etiler, İstasyon, Kazım Karabekir, Oğuzlar, Piyade, Süvari ve Topçu Mahalleleri.

Yenimahalle'de Batı Sitesi ve Ergazi Mahalleleri ile Gersan Sanayi Sitesi.

Sincan'da Mareşal Çakmak, Atatürk, Andiçen, Selçuklu, Mustafa Kemal, Menderes, 29 Ekim, Çoğlu, Adalet, Fevzi Çakmak ve Törekent  Mahalleleri.

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