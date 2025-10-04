Ankara'nın 6 ilçesinde su kesintisi

Ankara'da, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle yapılan kesintiler haftasonu da sürecek.

ASKİ'den yapılan açıklamada, Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Kesinti sabah 8'de başlayacak , pazar sabahı aynı saatte sona erecek.

Yüksek katlardaki abonelerin saat 18.00 itibarıyla su alabileceği ifade edildi.

Gölbaşı ilçesinin bazı bölgelerinde dün başlayan kesinti ise 6 Ekim Pazartesi günü saat 08.00'e kadar sürecek. Gölbaşı'nda kesintiden etkilenecek mahalleler şöyle:

"Ahiboz, Ballıkpınar, Eymir, Gaziosmanpaşa, Gökçehöyük, Hacı Hasan, Hacılar, Hacı Muratlı, Hallaçlı, İkizce, İncek, Karagedik Aydın, Karagedik Ercan, Karaoğlan, Karşıyaka, Kırıklı, Kızılcaşar, Koparan, Oğulbey, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu, Örencik, Taşpınar, Tepeyurt, Topaklı, Yağlıpınar, Yavruçuk, Yaylabağ, Yurtbey Mahalleleri ve Bahçelievler Mahallesi'nin bir kısmı."