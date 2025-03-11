Ankara'nın barajları alarm veriyor

Ankara'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyeleri, son bir yıl içinde ciddi oranda azaldı.



Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, 11 Mart 2024 tarihinde barajlardaki toplam su miktarı 746 milyon 533 bin metreküp iken 11 Mart 2025 itibarıyla bu rakam 431 milyon 840 bin metreküpe düştü.



Son bir yılda aktif kullanılabilir su miktarında ciddi düşüş gözlemlenirken 11 Mart 2024'te 557 milyon 576 bin metreküp olan aktif su rezervi, 11 Mart 2025'te 242 milyon 883 bin metreküpe geriledi.



Bu durum, aktif su yüzdesinin yüzde 39,93'ten yüzde 17,39'a düşmesine neden oldu.