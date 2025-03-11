Ankara'nın barajları alarm veriyor
Ankara'daki barajlarda su seviyeleri azalmaya devam ediyor. Şubat 2025 tarihinde aktif doluluk oranı yüzde 18,07 iken Mart 2025'te yüzde 17,39'a geriledi.
Ankara'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyeleri, son bir yıl içinde ciddi oranda azaldı.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, 11 Mart 2024 tarihinde barajlardaki toplam su miktarı 746 milyon 533 bin metreküp iken 11 Mart 2025 itibarıyla bu rakam 431 milyon 840 bin metreküpe düştü.
Son bir yılda aktif kullanılabilir su miktarında ciddi düşüş gözlemlenirken 11 Mart 2024'te 557 milyon 576 bin metreküp olan aktif su rezervi, 11 Mart 2025'te 242 milyon 883 bin metreküpe geriledi.
Bu durum, aktif su yüzdesinin yüzde 39,93'ten yüzde 17,39'a düşmesine neden oldu.
DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR
ASKİ verilerine göre, son bir ay içinde de barajlardaki su seviyeleri düşmeye devam etti.
9 Şubat 2025'te toplam su miktarı 456 milyon 210 bin metreküp iken, 9 Mart 2025 itibarıyla bu rakam 431 milyon 840 bin metreküpe geriledi. Yani son bir ayda yaklaşık 24 milyon 370 bin metreküp su kaybı yaşandı.
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