Ankara'nın barajlarında son durum | 1 yıl yetecek su var

"YAZ YAĞMURLARININ ÇOK BÜYÜK BİR ETKİSİ BULUNMUYOR"

Ankara'nın son 3 ay içerisinde büyük yağışlar aldığını anımsatan Başkaya, yağışların Ankara Çayı'nın kapasitesini zaman zaman zorladığını ifade etti.



Devlet Su İşleri (DSİ), Ankara Çayı'nda dere ıslah çalışmalarını 500 yılda bir yağacak en şiddetli yağışa göre hesapladığını söyleyen Başkaya, sözlerine şöyle devam etti:



"Ankara Çayı, her gün dolu bir şekilde çalıştı. Barajlarımızda elbette bu yağışların etkisi oldu. Özellikle Gerede sisteminden gelen su bizim doluluk oranımızı daha çok artırdı. Barajlarımızdaki doluluk oranını daha çok yağmur değil kar yağışı artırıyor. Kar mevsiminde aldığımız yağışlar da eğer dona çekmez, üzerine yağmur yağarsa hızlı bir şekilde yüzeye akışa geçer ve barajlarımızı doldurur.



Yaz aylarında aldığımız yağmurların etkisi tabii ki yüksek ama kar yağışı kadar etkili değil. Barajlarımızda yaz aylarında daha çok buharlaşma olur. Özellikle Çamlıdere barajımızın yüzey alanı geniş olduğu için en çok buharlaşma oradadır. Yaz aylarında gelen yağışlar, toprak aç olduğu için yüzey akışına geçmeden barajlarımıza çok kısıtlı olarak gelmektedir. Yani barajlarımıza yaz yağmurlarının çok büyük bir etkisi bulunmamaktadır."



"SU YOKSA HAYAT YOKTUR"

Ankara'nın tüm dünyada olduğu gibi küresel ısınmadan ve iklim krizinden etkilendiğini vurgulayan Başkaya, tasarruflu su kullanımının önemine dikkati çekti.



Hobi bahçeleri ve kırsal bölgelerde yapılan sulamalara ilişkin tasarruf çağrısında bulunan Başkaya, şunları kaydetti:



"Önümüzdeki yıl kurak mı ya da yağışlı mı geçecek bilemiyoruz. Ankara'nın genelinde hobi bahçeleri çok fazla. Hobi bahçelerimizde bulunan bazı vatandaşlarımız içme suyunu sulama sularında da kullanıyorlar. İçme suyunu sulamada kullanmamalarını, suyu daha çok damla sulama yöntemleriyle kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Direkt sulama yaptıkları zaman vahşi sulama oluyor. Bu da bizim hiç istemediğimiz bir durum. İçme ve kullanma suyundaki tüketim değerlerini düşürmek gerekiyor. Bu suları önümüzdeki seneler için vatandaşlarımıza aktarmamız gerekiyor. Bu içme suyu kaynakları bize geçmiş nesillerimizin mirası değil, gelecek nesillerimizin bir emanetidir. Su yoksa hayat yoktur. Bu yüzden tasarruf çağrımızı yineliyorum."