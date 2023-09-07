Ankara'nın bazı ilçelerinde (Mamak, Keçiören, Çankaya) 24 saatlik su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? ASKİ duyurdu

Ankara'nın bazı ilçelerinde şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 24 saatlik su kesintisi gerçekleşecek. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan planlı kesintisi programına göre, Mamak, Keçiören, Çankaya ilçelerinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara'nın bazı ilçelerinde (Mamak, Keçiören, Çankaya) 24 saatlik su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? ASKİ duyurdu

'da 6 Eylül'de başlayan su kesintileri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altındağ ve Mamak ilçelerinin tamamı ile Çankaya ve Keçiören'nin bir kısmını besleyen İvedik Arıtma Tesisi ve P9 Pompa İstasyonu arasındaki ana isale hattında arıza yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, Keçiören Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi bahçesinden geçen hattın onarımı nedeniyle 6 Eylül Çarşamba saat 23.59 ile 7 Eylül Perşembe 23.59 saatleri arasında Altındağ ve Mamak'ın tamamının yanı sıra Keçiören ilçesi Subayevleri ve Gümüşdere mahalleleri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi çevresi, Çankaya ilçesinde ise Yakupabdal ve Cebeci mahallelerinde su kesintisi uygulanacağı ifade edildi.

7 EYLÜL PROGRAMI

Ankara'nın bazı ilçelerinde (Mamak, Keçiören, Çankaya) 24 saatlik su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? ASKİ duyurdu - 1
Ankara'nın bazı ilçelerinde (Mamak, Keçiören, Çankaya) 24 saatlik su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? ASKİ duyurdu - 2
Ankara'nın bazı ilçelerinde (Mamak, Keçiören, Çankaya) 24 saatlik su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? ASKİ duyurdu - 3
Ankara'nın bazı ilçelerinde (Mamak, Keçiören, Çankaya) 24 saatlik su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? ASKİ duyurdu - 4
Ankara'nın bazı ilçelerinde (Mamak, Keçiören, Çankaya) 24 saatlik su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? ASKİ duyurdu - 5
Ankara'nın bazı ilçelerinde (Mamak, Keçiören, Çankaya) 24 saatlik su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? ASKİ duyurdu - 6
Ankara'nın bazı ilçelerinde (Mamak, Keçiören, Çankaya) 24 saatlik su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? ASKİ duyurdu - 7

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...