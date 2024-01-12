Ankara'nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Altındağ, Etimesgut, Keçiören...) Elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara'nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Başkent EDAŞ 12 Ocak kesinti programına göre, aralarında Altındağ, Etimesgut, Keçiören'in de bulunduğu birçok Ankara ilçesine planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek. Peki, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara'nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Altındağ, Etimesgut, Keçiören...) Elektrikler ne zaman gelecek?

'da 12 Ocak Cuma Günü belirlenen saatler içerisinde kesintisi yaşanacak. Kesintiden; Akyurt, Altındağ, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Kalecik, Keçiören, Mamak ve Yenimahalle ilçeleri etkilenecek. 

BAŞKENT EDAŞ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI

AKYURT

12.01.2024 09:15 - 17:15
AKKUZULU KÜME, AŞAĞIEMİRLER, KUYUMCU, BOZTEPE, KARADANA, ÖMERCİK, AKBAYIR ELMALI, GÖLKÖYÜ, CAMİLİ, ESKİÇÖTE, AKKUZULU, 1.YUKARIEMİRLER, DEDELER, 2.YUKARIEMİRLER, AHMETADİL, AKBAYIR, KAPAKLI, İMAM HÜSEYİN, BODURLAR, TAVŞANCIK, MUTLUKÖY, ÇAYKAYA, DEMİRTAŞ, AKKAYNAK, 1.OYUMİĞDE, 2.OYUMİĞDE, KIZILÖZ, YILDIZ KÜME, KEKLİCEK, GÖKÇEÖREN, KARGIN KÜME, KÜÇÜKALİ, KOYUNBABA, YEŞİLÖZ, BUĞRA, İBNİ SİNA, YENİÇÖTE, 2.AŞAĞIEMİRLER, ŞEYHLER, KARGIN, 2.SELE, TAHTAYAZI, OYMAK, MUTLU, 408, EŞMEDERE, YILDIZ

ALTINDAĞ

12.01.2024 09:30 - 17:30
AŞAĞIKAMIŞLI, KARACAHASAN KÜME, KUŞÇUALİ, BAĞEVLERİ, TABURLAR, DELİLER, AKÇAALİ, YUKARIKAMIŞLI, EDİĞE, ADATEPE, ILICA, KARACAHASAN, ŞAHİNLER MEVKİİ, TÜRKMEN YAYLASI, BOSTANCIK, SÜLAYMANLI, 172, KÜÇÜK EDİĞE, KÜMEEVLER

ÇAMLIDERE

12.01.2024 09:00 - 17:00
Etkilenen Cadde / Sokak GÜVEM, YUKARIÇANLI, AKÇABAYIR, SARIÇAM, SİPAHİLER, EĞERLİDERE, ÇUKURÖREN, KADOĞLU, SALIN, AKÖZ, YUKARIKESE, HIDIRLAR, SEMELER, ALUÇ, DEĞİRMENCİLER, YENİ, KERİMLER, BELPINAR, KASIMLAR SALIN, SARAÇLAR, YUKARI ÇUKURÖREN, SEYHAMAMI, BEŞKONAK, SARAY, KÖSELER, EĞERLİBAŞKÖY, OĞLAKCI, MENTEŞELER, KASIMLAR KÜME, EĞERLİALÖREN, İYCELER, DEMİRCİLER BEŞKONAK, YAYLA EVLERİ HIDIRLAR, EĞERLİKOZÖREN, YAYLA SALIN, KAVAKÖZÜ, FINDIKLI, AŞAĞIÇANLI, DURAŞAR, YAĞCIHÜSEYİN, SEMER, YAYLA YAĞCIHÜSEYİN, ALPULAR, TURGUTLAR, ALPEREN, YAYLA EĞERLİKOZÖREN, AŞAĞIYAYLA

ÇUBUK

12.01.2024 09:15 - 17:15
Etkilenen Cadde / Sokak AKKUZULU KÜME, AŞAĞIEMİRLER, KUYUMCU, BOZTEPE, KARADANA, ÖMERCİK, AKBAYIR ELMALI, GÖLKÖYÜ, CAMİLİ, ESKİÇÖTE, AKKUZULU, 1.YUKARIEMİRLER, DEDELER, 2.YUKARIEMİRLER, AHMETADİL, AKBAYIR, KAPAKLI, İMAM HÜSEYİN, BODURLAR, TAVŞANCIK, MUTLUKÖY, ÇAYKAYA, DEMİRTAŞ, AKKAYNAK, 1.OYUMİĞDE, 2.OYUMİĞDE, KIZILÖZ, YILDIZ KÜME, KEKLİCEK, GÖKÇEÖREN, KARGIN KÜME, KÜÇÜKALİ, KOYUNBABA, YEŞİLÖZ, BUĞRA, İBNİ SİNA, YENİÇÖTE, 2.AŞAĞIEMİRLER, ŞEYHLER, KARGIN, 2.SELE, TAHTAYAZI, OYMAK, MUTLU, 408, EŞMEDERE, YILDIZ

ETİMESGUT

12.01.2024 09:00 - 17:00
Etkilenen Cadde / Sokak ATAGAZİKENT K.Y.K., ÖZDEBİRLİK SİTESİ, DUHAKENT SİTESİ, ERSEGÜN VİLLALARI SİTESİ, GÜZELTEPE SİTESİ, ODABAŞI,

KALECİK

12.01.2024 09:15 - 17:15
Etkilenen Cadde / Sokak AKKUZULU KÜME, AŞAĞIEMİRLER, KUYUMCU, BOZTEPE, KARADANA, ÖMERCİK, AKBAYIR ELMALI, GÖLKÖYÜ, CAMİLİ, ESKİÇÖTE, AKKUZULU, 1.YUKARIEMİRLER, DEDELER, 2.YUKARIEMİRLER, AHMETADİL, AKBAYIR, KAPAKLI, İMAM HÜSEYİN, BODURLAR, TAVŞANCIK, MUTLUKÖY, ÇAYKAYA, DEMİRTAŞ, AKKAYNAK, 1.OYUMİĞDE, 2.OYUMİĞDE, KIZILÖZ, YILDIZ KÜME, KEKLİCEK, GÖKÇEÖREN, KARGIN KÜME, KÜÇÜKALİ, KOYUNBABA, YEŞİLÖZ, BUĞRA, İBNİ SİNA, YENİÇÖTE, 2.AŞAĞIEMİRLER, ŞEYHLER, KARGIN, 2.SELE, TAHTAYAZI, OYMAK, MUTLU, 408, EŞMEDERE, YILDIZ

GÖLBAŞI

12.01.2024 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SOĞULCAK

KEÇİÖREN

12.01.2024 11:00 - 17:00
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, OKUL, ULUGÜNEY, YÜCEL, DEMİRHAN, RADAR, FIRAT, ÇALISEKİ, ŞEHİT HAKKI SÖZER., DİKEY, ÇORAKLIK, DİKİZ, DUT

MAMAK

12.01.2024 09:30 - 14:30
1080, 1062, 19 MAYIS, 1062/1, NEŞET ERTAŞ, 1061, 1064/1, 1064, 1065, 1068, 1060/1, 1063

ÇANKAYA

12.01.2024 09:00 - 17:00
ATAGAZİKENT K.Y.K., ÖZDEBİRLİK SİTESİ, DUHAKENT SİTESİ, ERSEGÜN VİLLALARI SİTESİ, GÜZELTEPE SİTESİ, ODABAŞI, ELMALI

YENİMAHALLE

12.01.2024 09:00 - 17:00
Etkilenen Cadde / Sokak İVEDİK, İVEDİK., 2450, 2452, 2451, 1566

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