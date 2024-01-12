Ankara'nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Altındağ, Etimesgut, Keçiören...) Elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara'da 12 Ocak Cuma Günü belirlenen saatler içerisinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiden; Akyurt, Altındağ, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Kalecik, Keçiören, Mamak ve Yenimahalle ilçeleri etkilenecek.
BAŞKENT EDAŞ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI
AKYURT
12.01.2024 09:15 - 17:15
AKKUZULU KÜME, AŞAĞIEMİRLER, KUYUMCU, BOZTEPE, KARADANA, ÖMERCİK, AKBAYIR ELMALI, GÖLKÖYÜ, CAMİLİ, ESKİÇÖTE, AKKUZULU, 1.YUKARIEMİRLER, DEDELER, 2.YUKARIEMİRLER, AHMETADİL, AKBAYIR, KAPAKLI, İMAM HÜSEYİN, BODURLAR, TAVŞANCIK, MUTLUKÖY, ÇAYKAYA, DEMİRTAŞ, AKKAYNAK, 1.OYUMİĞDE, 2.OYUMİĞDE, KIZILÖZ, YILDIZ KÜME, KEKLİCEK, GÖKÇEÖREN, KARGIN KÜME, KÜÇÜKALİ, KOYUNBABA, YEŞİLÖZ, BUĞRA, İBNİ SİNA, YENİÇÖTE, 2.AŞAĞIEMİRLER, ŞEYHLER, KARGIN, 2.SELE, TAHTAYAZI, OYMAK, MUTLU, 408, EŞMEDERE, YILDIZ
ALTINDAĞ
12.01.2024 09:30 - 17:30
AŞAĞIKAMIŞLI, KARACAHASAN KÜME, KUŞÇUALİ, BAĞEVLERİ, TABURLAR, DELİLER, AKÇAALİ, YUKARIKAMIŞLI, EDİĞE, ADATEPE, ILICA, KARACAHASAN, ŞAHİNLER MEVKİİ, TÜRKMEN YAYLASI, BOSTANCIK, SÜLAYMANLI, 172, KÜÇÜK EDİĞE, KÜMEEVLER
ÇAMLIDERE
12.01.2024 09:00 - 17:00
Etkilenen Cadde / Sokak GÜVEM, YUKARIÇANLI, AKÇABAYIR, SARIÇAM, SİPAHİLER, EĞERLİDERE, ÇUKURÖREN, KADOĞLU, SALIN, AKÖZ, YUKARIKESE, HIDIRLAR, SEMELER, ALUÇ, DEĞİRMENCİLER, YENİ, KERİMLER, BELPINAR, KASIMLAR SALIN, SARAÇLAR, YUKARI ÇUKURÖREN, SEYHAMAMI, BEŞKONAK, SARAY, KÖSELER, EĞERLİBAŞKÖY, OĞLAKCI, MENTEŞELER, KASIMLAR KÜME, EĞERLİALÖREN, İYCELER, DEMİRCİLER BEŞKONAK, YAYLA EVLERİ HIDIRLAR, EĞERLİKOZÖREN, YAYLA SALIN, KAVAKÖZÜ, FINDIKLI, AŞAĞIÇANLI, DURAŞAR, YAĞCIHÜSEYİN, SEMER, YAYLA YAĞCIHÜSEYİN, ALPULAR, TURGUTLAR, ALPEREN, YAYLA EĞERLİKOZÖREN, AŞAĞIYAYLA
ÇUBUK
12.01.2024 09:15 - 17:15
Etkilenen Cadde / Sokak AKKUZULU KÜME, AŞAĞIEMİRLER, KUYUMCU, BOZTEPE, KARADANA, ÖMERCİK, AKBAYIR ELMALI, GÖLKÖYÜ, CAMİLİ, ESKİÇÖTE, AKKUZULU, 1.YUKARIEMİRLER, DEDELER, 2.YUKARIEMİRLER, AHMETADİL, AKBAYIR, KAPAKLI, İMAM HÜSEYİN, BODURLAR, TAVŞANCIK, MUTLUKÖY, ÇAYKAYA, DEMİRTAŞ, AKKAYNAK, 1.OYUMİĞDE, 2.OYUMİĞDE, KIZILÖZ, YILDIZ KÜME, KEKLİCEK, GÖKÇEÖREN, KARGIN KÜME, KÜÇÜKALİ, KOYUNBABA, YEŞİLÖZ, BUĞRA, İBNİ SİNA, YENİÇÖTE, 2.AŞAĞIEMİRLER, ŞEYHLER, KARGIN, 2.SELE, TAHTAYAZI, OYMAK, MUTLU, 408, EŞMEDERE, YILDIZ
ETİMESGUT
12.01.2024 09:00 - 17:00
Etkilenen Cadde / Sokak ATAGAZİKENT K.Y.K., ÖZDEBİRLİK SİTESİ, DUHAKENT SİTESİ, ERSEGÜN VİLLALARI SİTESİ, GÜZELTEPE SİTESİ, ODABAŞI,
KALECİK
12.01.2024 09:15 - 17:15
Etkilenen Cadde / Sokak AKKUZULU KÜME, AŞAĞIEMİRLER, KUYUMCU, BOZTEPE, KARADANA, ÖMERCİK, AKBAYIR ELMALI, GÖLKÖYÜ, CAMİLİ, ESKİÇÖTE, AKKUZULU, 1.YUKARIEMİRLER, DEDELER, 2.YUKARIEMİRLER, AHMETADİL, AKBAYIR, KAPAKLI, İMAM HÜSEYİN, BODURLAR, TAVŞANCIK, MUTLUKÖY, ÇAYKAYA, DEMİRTAŞ, AKKAYNAK, 1.OYUMİĞDE, 2.OYUMİĞDE, KIZILÖZ, YILDIZ KÜME, KEKLİCEK, GÖKÇEÖREN, KARGIN KÜME, KÜÇÜKALİ, KOYUNBABA, YEŞİLÖZ, BUĞRA, İBNİ SİNA, YENİÇÖTE, 2.AŞAĞIEMİRLER, ŞEYHLER, KARGIN, 2.SELE, TAHTAYAZI, OYMAK, MUTLU, 408, EŞMEDERE, YILDIZ
GÖLBAŞI
12.01.2024 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SOĞULCAK
KEÇİÖREN
12.01.2024 11:00 - 17:00
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, OKUL, ULUGÜNEY, YÜCEL, DEMİRHAN, RADAR, FIRAT, ÇALISEKİ, ŞEHİT HAKKI SÖZER., DİKEY, ÇORAKLIK, DİKİZ, DUT
MAMAK
12.01.2024 09:30 - 14:30
1080, 1062, 19 MAYIS, 1062/1, NEŞET ERTAŞ, 1061, 1064/1, 1064, 1065, 1068, 1060/1, 1063
ÇANKAYA
12.01.2024 09:00 - 17:00
ATAGAZİKENT K.Y.K., ÖZDEBİRLİK SİTESİ, DUHAKENT SİTESİ, ERSEGÜN VİLLALARI SİTESİ, GÜZELTEPE SİTESİ, ODABAŞI, ELMALI
YENİMAHALLE
12.01.2024 09:00 - 17:00
Etkilenen Cadde / Sokak İVEDİK, İVEDİK., 2450, 2452, 2451, 1566
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