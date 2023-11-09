Ankara’nın gündemi yüksek yargıdaki gerilim | TBMM Danışma Kurulu toplanıyor

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışma Kurulu, Anayasa Mahkemesi’ne suç duyurusuyla ilgili gelişmeleri ele almak üzere bugün toplanacak. Toplantının saati henüz netleşmezken, AK Parti Grubu da son gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

Ankara’nın gündemi yüksek yargıdaki gerilim | TBMM Danışma Kurulu toplanıyor
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Son dakika haberi! Yüksek yargıdaki gerilim Ankara’nın bir numaralı maddesi haline geldi.

’te konuyla ilgili bir oturum yapılmasını talep eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkanı Numan Kurtulmuş’la görüştü.

Özgür Özel, Danışma Kurulu’nun olağanüstü toplanmasını talep etti.

TBMM Danışma Kurulu bugün toplanacak. Ancak toplantının saati henüz netleşmiş değil.

AK PARTİ’DE TOPLANTI

Gelişmeler üzerine AK Parti Grubu da toplandı.

Genel Başkanvekili Efkan Ala’nın başkanlık yaptığı toplantıda, son gelişmeler ele alınıyor.

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