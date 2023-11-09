Ankara’nın gündemi yüksek yargıdaki gerilim | TBMM Danışma Kurulu toplanıyor

Son dakika haberi! Yüksek yargıdaki gerilim Ankara’nın bir numaralı gündem maddesi haline geldi.



Meclis’te konuyla ilgili bir oturum yapılmasını talep eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la görüştü.



Özgür Özel, Danışma Kurulu’nun olağanüstü toplanmasını talep etti.



TBMM Danışma Kurulu bugün toplanacak. Ancak toplantının saati henüz netleşmiş değil.



AK PARTİ’DE TOPLANTI



Gelişmeler üzerine AK Parti Grubu da toplandı.



Genel Başkanvekili Efkan Ala’nın başkanlık yaptığı toplantıda, son gelişmeler ele alınıyor.