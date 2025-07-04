Ankara'nın iki ilçesine uyarı: "Test yapılacak, sesten korkmayın"

Ankara'da modernizasyonu tamamlanan bir savaş uçağı bugün Mürted tesislerinden havalanıp test uçuşu yapacak.

Uçuş sırasında test amaçlı olarak ses hızı aşımı yapılacak.

Beypazarı ile Ayaş ilçeleri arasında 30 bin feet ve üzeri yükseklikte gerçekleşecek test sırasında oluşabilecek ses nedeniyle valilik bir uyarı notu yayımladı.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Mürted tesislerinde modernizasyonu yapılan bir askeri uçak, bugün 15.00-16.00 saatlerinde Beypazarı ile Ayaş arasında 30 bin feet ve üzerinde test amaçlı ses hızı aşımı yapacaktır. Tedirgin olunmaması bakımından güzergahtaki yöre halkının bilgisine sunulur."