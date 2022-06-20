Ankara'nın kuzeyi ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, kentin kuzey ve batısında öğleden sonra kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, bu nedenle ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.06.2022 - 22:59 | Son Güncelleme : 21.06.2022 - 00:00

Ankara'nın kuzeyi ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

'nın kuzey ve batı bölgelerinde öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Öğleden sonra ilimizin kuzey ve batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır." uyarısında bulunuldu.

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