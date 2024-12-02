Ankara'nın Suriye diplomasisi: Bakan Fidan ABD, Irak ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Suriye'de hareketli saatler yaşanırken, Ankara'da yoğun bir diplomasi trafiği var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.



Bakan Fidan görüşmede, Türkiye’nin bölgede istikrarsızlığı artıracak her türlü gelişmeye karşı olduğunu dile getirdi. Bu çerçevede Ankara'nın Suriye’deki gerginliğin azaltılmasından yana olduğunu paylaştı.



Fidan, Suriye’de barış ve huzurun tesisi için rejim ile muhalefet arasındaki siyasi sürecin sonuçlanması gerektiğine dikkat çekti. Türk ve Suriyeli sivillere dönük terör faaliyetlerine asla izin verilmeyeceğinin de altını çizdi.

IRAK VE SUUDİ ARABİSTANLI MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ



Bakan Fidan bölge aktörleriyle de temas halinde.



Bu çerçevede, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI GELİYOR



Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi ise Ankara'da ağırlayacak.



Görüşmede Heyet Tahrir Şam'ın Halep ve İdlib'de kontrolü ele almasıyla sonuçlanan gerginlik masada olacak.



Hakan Fidan'ın İran'lı mevkidaşı ile gerçekleştireceği görüşmede Tel Rıfat ve Münbiç'teki PKK/YPG unsurlarının Türkiye'ye dönük yaratabileceği olası güvenlik tehditlerini de gündeme taşıması bekleniyor.



Fidan Cumartesi günü ise Rusya ve Katar'ın dışişleri bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekeştirmişti.