Ankaray geçici olarak işletmeye kapatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ego Genel Müdürlüğü, hafif raylı sistem Ankaray'ın arıza nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldığını açıkladı.

EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ankaray Emek İstasyonunda meydana gelen patinaj nedeniyle, yolcu güvenliği öncelenerek hattın kontrolü ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankaray işletmesi geçici olarak kapatılmıştır. Söz konusu güzergahta EGO otobüsleriyle hizmet verilmektedir.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından seferlerimiz yarın planlandığı şekilde devam edecektir."

Vatandaşlarımızın anlayışı için teşekkür eder, gelişmeleri resmi duyuru kanallarımızdan paylaşacağımızı bildiririz."

