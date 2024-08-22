Ankara'ya 5 yıl sonra AB daveti

Davete ilişkin konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Avrupa Birliği’nin bir diyalog arayışı olarak değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı. Keçeli, "Bu adımın ilişkilerimizi çıkmaza sokan 15 Temmuz 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarının önümüzdeki dönemde tadil edilmesine zemin hazırlamasını umuyoruz" dedi.



Keçeli, olumlu yaklaşımın bu toplantıyla sınırlı kalma-ması ve işbirliğinin "sistemli bir zemine" oturması gerektiğini söyleyerek "Vize serbestisi süreci gibi alanlarda diyalogun yeniden işlevsel hale getirilmesi için somut adımlar atılmalı" dedi.



Türkiye söz konusu toplantılara en son 2019 yılı Şubat ayında davet edilmişti.