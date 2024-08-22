Ankara'ya 5 yıl sonra AB daveti

Ankara'ya 5 yıl aranın ardından Avrupa Birliği'nden önemli bir davet geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın,, 29 Ağustos'ta yapılacak Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gitmesi öngörülüyor.

Ankara'ya 5 yıl sonra AB daveti

Davete ilişkin konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "’nin bir diyalog arayışı olarak değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı. Keçeli, "Bu adımın ilişkilerimizi çıkmaza sokan 15 Temmuz 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarının önümüzdeki dönemde tadil edilmesine zemin hazırlamasını umuyoruz" dedi.

Keçeli, olumlu yaklaşımın bu toplantıyla sınırlı kalma-ması ve işbirliğinin "sistemli bir zemine" oturması gerektiğini söyleyerek "Vize serbestisi süreci gibi alanlarda diyalogun yeniden işlevsel hale getirilmesi için somut adımlar atılmalı" dedi.

söz konusu toplantılara en son 2019 yılı Şubat ayında davet edilmişti.

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

TÜRKİYE HABERLERİ

Fıstık tesisinde çifte cinayet

Fıstık tesisinde çifte cinayet

CHP'den Meclis'e ikinci kez Can Atalay çağrısı

CHP'den Meclis'e ikinci kez Can Atalay çağrısı

Samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu

Samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu

Bodrum'da 51 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum'da 51 düzensiz göçmen yakalandı

Irak ile güvenlik mutabakatı | MSB kaynakları: Türkiye ve Irak general seviyesinde görevlendirme yapacak

Irak ile güvenlik mutabakatı | MSB kaynakları: Türkiye ve Irak general seviyesinde görevlendirme yapacak

Lastik değiştirenlere TIR çarptı: 3 ölü

Lastik değiştirenlere TIR çarptı: 3 ölü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...