Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda halka sesleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Ankara 15 Temmuz gecesi tam bir destan yazdı. Darbecilerin en çok kayıp verdiği yer de Ankara oldu."

"Birlikteliğimizi bozmayın fitnecilere asla fırsat vermeyin. Biz bir olacağız."

"Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi içerisinde bulunan 3 savunma sanayi şirketimiz Ankara'da bulunmaktadır. Teröristlerle mücadeleyi yerli silahlarımızla sürdürüyoruz."

"Kahramankazan'da 723 hektarlık alana Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesini kuruyoruz. Dünyanın sayılı uzay ve havacılık bölgelerinden biri olacak bu tesisin ihalesi yapıldı, yıl sonuna kadar inşaatına başlanıyor."



"Mevcut 19 Mayıs Stadı'nın yerine uluslararası standartlara uygun, dünya çapındaki şampiyonaların final karşılaşmalarına ev sahipliği yapabilecek nitelikte 55 bin kişilik bir stadı Ankara'ya kazandırıyoruz. Bu vesile ile Süper Lig'e çıkan Ankaragücü'ne başarılar diliyorum."

"Millet bahçemizin bir ucu Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının önündeki kavşaktan başlayacak, eski hipodrom alanını, Atatürk Kültür Merkezi'ni, yeni yapılacak stadı, Arena Spor Salonu'nu, Gençlik Parkı'nı içine alıp yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasını, adliye binasının bulunduğu alanı da kuşatarak Melike Hatun Camisi'ne ve oradan Ulus'taki heykele kadar uzanacak. İşte böyle dev bir alanda millet bahçesini oluşturuyoruz."

"Ankara'nın uzun zamandır beklediği fuar alanını Akyurt'ta yapıyoruz. İhalesi yapıldı, önümüzdeki günlerde inşasına başlanıyor ve bir yılda tamamlanacak."



"Belediyecilikse bizde var, Başbakanlıksa bizde var, Cumhurbaşkanlığıysa o da bizde var. Bu iş çırak işi değil, bu iş kalfalık ister, ustalık ister, büyük ustalık ister. Onun için sizlerden icazet istiyorum."

"Biri çıkıyor Külliye'yi satacakmış, öbürü çıkıyor Çankaya'yı satacakmış. Bunlar şaşırmış. Bunlara kalsa, bunlar bu ülkeyi de satar."

BAŞBAKAN ERDOĞAN DA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması öncesi Başbakan Başbakan Yıldırım söz aldı.



Başbakan Yıldırım, "Bu seçim iki taraf arasında oluyor. Birinici taraf yapım ekibi, ikinci taraf yıkım ekibi" dedi.