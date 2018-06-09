Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda halka seslendi.

Ankara'ya yeni bir stadyum yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevcut 19 Mayıs Stadı'nın yerine uluslararası standartlara uygun, dünya çapındaki şampiyonaların final karşılaşmalarına ev sahipliği yapabilecek nitelikte 55 bin kişilik bir stadı Ankara'ya kazandırıyoruz. Bu vesile ile Süper Lig'e çıkan Ankaragücü'ne başarılar diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz'da İstanbul'un Bağdat Caddesi'nde tanklar geçerken, birileri o tankların geçişini alkışlıyordu. Ama bir diğer tarafta da hamdolsun bu tencereciler, tavacılar, şucular bucular varken, bu Anadolu'nun evlatları da tankların, F-16'ların, helikopterlerin karşısında o gece yılmadan, usanmadan şehadete yürüdü" dedi.



Konuşmasına "Selçuklu'nun, Osmanlı'nın şehri, İstiklal Harbimizin kalbi, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara, Ali Semerkandi Hazretleri'nin, Seyyit Hüseyin Gazi Hazretleri'nin, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin, Fatih'in hocası Akşemseddin Hazretleri'nin ve daha nice gönül sultanlarının şehri Ankara. Gazi Mustafa Kemal'e, şehit Adnan Menderes'e, merhum Özal, Erbakan ve Türkeş'e yıllarca ev sahipliği yapmış Ankara..." diyerek başlayan Erdoğan, tüm Ankaralıları selamladı.



Erdoğan, Ankara'nın, bugüne kadar verdikleri mücadelelerde ve vesayetle mücadele ederken de yanlarında bulunduğunu ifade etti.



Kızılay Meydanı'nı kaosa boğmak isteyenlerin üzerine giderken Ankara'nın yanlarında bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, "17-25 Aralık emniyet-yargı-darbe girişimine karşı milli iradeye sahip çıkarken Ankara yanımızdaydı. Cumhurbaşkanı adayı olduğumuzda Ankara'nın desteğini yine yanımızda bulduk. Türkiye'yi siyasi belirsizlikten çıkartacak adımları atarken Ankara yanımızdaydı. Terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürütürken Ankara yine yanımızdaydı." diye konuştu.



Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Ankara'nın tam bir destan yazdığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Beşer planında bugüne kadar kimsenin önünde eğilmedik, sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Başka asla. Hatırlayın, Meclisten Genelkurmay binasının çevresine, Etimesgut'tan Mamak'a, Gölbaşı'ndan Yenimahalle'ye, Kazan'dan Polatlı'ya kadar Ankara'nın tüm ilçeleri darbecilere karşı kahramanca direndi.



Darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasında Ankaralı kardeşlerimizin cesaretlerinin çok büyük rolü vardır. O gece Ankara 90'ı sivil, 56'sı polis, 3'ü askerimiz olmak üzere tam 149 şehit verdi. Ankara'daki gazilerimizin sayısı bin 300'e yakın. Darbecilerin en çok kayıp verdiği yer de yine Ankara. Ankara, sadece kendisinin istikbalini ve istiklalini korumakla kalmadı, tüm Türkiye'nin geleceği için gövdesini tanklara, uçaklara, helikopterlere, namlulara siper etti."



"BİRİLERİ O TANKLARIN GEÇİŞİNİ ALKIŞLIYORDU"



Böyle bir milletin mensubu ve evladı olmakla iftihar ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"Ama birileri de hatırlayın, İstabul Atatürk Havalimanı'nda saat 23.17. Biz de Marmaris'ten yola çıkıyoruz. Gece yarısı ineceğiz ama 23.17'de Bay Kemal tankların eşliğinde, oradan Bakırköy Belediyesine gidiyor, kontrollü olarak. Ertesi gün takip ediyor ekranın karşısında, kahvesi geliyor. Beyfendi daha önce 'Böyle bir darbe olduğu zaman tankların üzerine önce ben çıkarım.' diyor.



İstanbul'un Bağdat Caddesi'nde tanklar geçerken, birileri o tankların geçişini alkışlıyordu. Ama bir diğer tarafta da hamdolsun bu tencereciler, tavacılar, şucular bucular varken, bu Anadolu'nun evlatları da tankların, F-16'ların, helikopterlerin karşısında o gece yılmadan, usanmadan şehadete yürüdü."



"CUMHUR İTTİFAKI'NA EVET Mİ?"



Erdoğan, hayatının son 16 yılını böyle bir şehirde geçirmiş olmaktan gurur duyduğunu vurguladı.



Ankara'nın, Türkiye'nin en büyük reformlarına öncülük ettiğini dile getiren Erdoğan, "Bugün Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne adım atmaya hazırlanıyorsa bunda Ankara'nın çok büyük bir katkısı var" dedi.



Erdoğan, alandaki vatandaşlardan 24 Haziran'da güçlü Meclis, hükümet ve Türkiye için cumhurbaşkanlığında kendisini, Mecliste ise AK Parti'yi desteklemeleri için söz istedi.



Miting alanını dolduranlara "Cumhur İttifakı'na evet mi?" sorusunu yönelten Erdoğan, alandakilerin "Evet" karşılığı üzerine, "Bu birlikteliğimizi sakın ha bozmayın. Fitnecilere asla fırsat vermeyin. Zira biz, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" ifadelerini kullandı.



"SSK HASTANELERİNİ NASIL BATIRDIĞINI İYİ BİLİRİZ"



Erdoğan, Ankara'nın, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik kararlarını omuzladığını vurgulayarak, şehri buna uygun yatırımlarla donatmayı da ihmal etmediklerini söyledi.



Son 16 yılda Ankara'ya 116 milyar liralık yatırım yaptıklarını bildiren Erdoğan, "Bay Kemal, öyle bunlar durup dururken olmadı, yan gelip yatarak olmadı. Bay Muharrem, bu iş öyle durup dururken olmuyor, öyle ince ince yürüyerek de olmuyor. Çalışacaksın, üreteceksin. Bu iş çıraklık işi değil. Bay Kemal'i biz SSK'dan tanırız. Sosyal Sigortalar hastanelerini nasıl bitirdiğini, batırdığını iyi biliriz." diye konuştu.



Erdoğan, konuşmasının bu kısmında barkovizyondan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu döneme ilişkin bir video izleterek, "Bunlara beş koyun ver, kaybedip gelirler. Bunlardan bir şey olmaz. Bak, son pişmanlık da para etmez. Onun için ben şu anda 19 Mayıs'ta bulunan tüm kardeşlerime sesleniyorum, durmak yok" ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN ERDOĞAN DA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması öncesi Başbakan Başbakan Yıldırım söz aldı.



Başbakan Yıldırım, "Bu seçim iki taraf arasında oluyor. Birinici taraf yapım ekibi, ikinci taraf yıkım ekibi" dedi.

Yıldırım, partisince 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada, AK Parti olarak 16 yıl boyunca milletle bir ve beraber yürüdüklerini, daha nice yıllar da beraber yürüyüp, ülkeyi birlikte kalkındıracak ve büyüteceklerini belirtti.



Ankara'nın kararını verdiğini, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye ve istikrara devam" dediğini aktaran Yıldırım, Ankaralının yatırıma, icraata işe baktığını, boş laflara bakmadığını bildirdi.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde istikrar ve güvenin olduğuna vurgu yapan Yıldırım, "Yeni sistemde meclis, yasama ve denetim görevini daha da etkin şekilde yapacak. Daha güçlü bir meclis olacak. Cumhurbaşkanımızın kuracağı hükümet güvenoyunu meclisten değil sizden alacak. Milletten, doğrudan sandıktan alacak." diye konuştu.



"GELECEK TÜRKİYE'NİNDİR"



Başbakan Yıldırım, 24 Haziran'ın Türkiye için güçlü hükümet, güçlü meclis ve 2023 kadrolarının belirleneceği tarihi bir seçim olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye daha büyük hedeflere daha huzurlu, daha müreffeh bir gelecek için sandığa gidecek. Gelecek Türkiye'nindir. Gelecek AK kadınların, AK gençlerindir." ifadesini kullandı.



Milletin Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğu gerçeğini bildiğini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:



"Bazı adaylar var yalancı pehlivan gibi piyasaya çıkmış vaziyetteler Türkiye'nin gücünün farkında değil. Bu seçim iki taraf arasında oluyor. Birinci taraf yapım ekibi ikinci taraf yıkım ekibi. Sanki bunlar ağız birliği yapmışlar, AK Parti ne yaptıysa 'yıkacağız, yaptırmayacağız, projeleri durduracağız, devletin kurumlarını satacağız' diyorlar. 'Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız, hızlı trene ne gerek var, yerli araba bizim neyimize' diyorlar. Dünyada böyle bir seçim vaadi var mı? Bütün dünyada adaylar yapacaklarını anlatırlar, burada da bizimkiler yapılanları nasıl yıkacaklarını anlatıyor. Sizin yakacağız, yıkacağız dediğiniz o yatırımlarla bu ülkenin insanları gurur duyuyor."



"BU ÜLKEYE HİZMET EDEN KADROLARI SİNDİREMİYORLAR"



Yıldırım, dünyada yapılamayan eserleri yapan iktidarın adının AK Parti olduğuna işaret ederek, dünyada bunca sıkıntı, ekonomik zorluk yaşanırken bu yatırımları Türkiye'nin yapıyor olmasını herkes hayranlıkla takip ederken, diğer adayların bunu yok etmek için kendilerini parçaladığını söyledi.



Bu yatırımlar karşısında hasetlik yapıldığını aktaran Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu milletin gönlüne giren gece gündüz bu ülkeye hizmet eden kadroları sindiremiyorlar. 'Ben de bu ülke için şunu, bunu yaptım, şu eseri yaptım' diyecekleri bir şey var mı? Adam olur ki bu dünyada bırakabilir bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Bunlarda eser falan yok. Bu ülkeyi yıllar boyunca krize, istikrarsızlığa sürükleyen bunlar değil mi? Bunların bu çapsız siyasetini Ankaralı kardeşlerim bilmiyor mu? Bu millet yıkmaktan engellemekten başka hiçbir şey bilmeyen, hiçbir şey söylemeyen bu adaylara hoş geldin der mi?"



"AK PARTİ BU ÜLKENİN EMEĞİNİ, EKMEĞİNİ, AŞINI BÜYÜTÜYOR"



Yıldırım, Ankara'nın 24 Haziran'da sandıkta bu meselenin gereğini yapacağını vurgulayarak, emaneti yalanla, dolanla milletin hayalini çalanlara değil, 16 yıl boyunca verdiği her sözü tutan AK Parti'ye tekrar teslim edeceğini bildirdi.



Darbeciye, vesayetçiye boyun eğmeden, milletle beraber yürüyen partinin adının "AK Parti", liderin adının da "Recep Tayyip Erdoğan" olduğunu belirten Yıldırım, şunları ifade etti:



"AK Parti bu ülkenin emeğimi, ekmeğini, aşını büyütüyor. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne sahip çıkıyor. Bu ülkenin vatandaşlarının insanca yaşaması, özgür olması için mücadele veriyor. AK Parti yasakları, baskıları kaldıran, milletle devleti barıştıran Ankara'nın kapılarını 81 milyon vatan evladına açan partinin adıdır. AK Parti kadroları milletin kadrolarıdır, millet siyasetinin temsilcileridir. AK Parti laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyan partinin adıdır."



Vatandaşlara, "Bu şarkı burada bitmez, yaparsa AK Parti yapar, Vakit Ankara, Vakit Türkiye vakti diyor muyuz?" sorusunu yönelten Yıldırım, "Evet" yanıtını almasının ardından, "O zaman gün bugün, durmak yok yola devam" dedi.

