Ankara'ya beş yıl aradan sonra AB daveti: Bakan Fidan Brüksel'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Brüksel'de, Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Ankara'ya beş yıl aradan sonra AB daveti: Bakan Fidan Brüksel'e gidiyor

Toplantılara, Ankara 5 yıl aradan sonra ilk kez davet edildi. Diplomatik kaynaklar, daveti AB- ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına ilişkin çağrılara yönelik bir diyalog arayışı olarak değerlendiriyor.

Bakan Fidan'ın katılacağı toplantıda, AB’nin ilişkilerin güçlendirilmesi için somut adımlar atması gerektiğine yönelik beklenti, muhataplara iletilecek.

Bu çerçevede, Gümrük Birliği ve vize süreçlerinde yaşanan sorunlar masada olacak.

Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki net tutumunun da bir kez daha ortaya konması bekleniyor.

Fidan’ın, Brüksel’de Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Türkiye söz konusu toplantılara en son 2019 yılı Şubat ayında davet edilmişti.

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