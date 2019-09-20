FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik ankesör soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Albay Mustafa Ünlüer, 15 Mayıs 2018'de gözaltına alındı, 25 Mayıs 2018'de tutuklandı.

6 AY CEZAEVİNDE KALDI



Yaklaşık 6 ay cezaevinde kalan Ünlüer, 14 Kasım 2018'de tahliye edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Albay Ünlüer'in kullandığı cep telefonun toplam 7 ankesör-ücretli sabit telefonla irtibatı bulunduğu gerekçesiyle hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede Ünlüer'in Banka Asya, ByLock, FETÖ yöneticileriyle, FETÖ okullan ve dernekleriyle irtibatının bulunmadığı belirtildi.

Ünlüer, savunmasında şunları söyledi:



"2012 yılında Ankara'ya tayin oldum. Daha öncesinde Karadeniz Ereğli'de çalışırken Lütfiye B. adındaki sivil memurla tanışıklığımız oldu. Bu ankesörlü telefonlar hep onun aramaları. Yani beni cep telefonundan arayarak görüşmek istiyordu. Ben de konuşmak istemiyordum. Cep telefonunu engelliyordum. Engellediğim zaman farklı bir numaradan işte büfe telefonu olur, ankesörlü telefon olur oradan arıyordu. O numarayı da engelliyordum. Bu sefer yandaki ankesöre geçiyordu, oradan arıyordu. Yani konuşması bitmiyordu. 7 farklı ankesörden beni 46 kez aradı.



BERAAT KARARI

Aramalar mahrem imamların arama şekillerine benzemiyor. Dosyamdaki bütün ankesörlü aramalann hepsi bu Lütfiye B.'nin yaptığı aramalardır. Eşim öğretmen, kızım bu sene üniversiteye başladı. Beraatımı talep ediyorum."



Mahkeme 9 Mayıs 2019'da Mustafa Ünlüer'in beraatina karar verdi. Gerekçeli kararda, şöyle denildi: "Lütfiye B.'nin sanığın kullandığı hattı defalarca ankesörlü ve büfe telefonlarindan aradığını kabul ettiği, sanıktan ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinden FETÖ/PDY kapsamında suç unsuru olabilecek herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı tespit edilmiştir.



Sanığın ankesörlü hatlardan aradığı zaman dilimlerinden başkaca asker şahısların aranmadığı, sanığın ankesörlü hatlardan aranma zamanının 10 dakika önce sonrasında ardışık olacak şekilde herhangi bir askeri personelin aranmadığı anlaşılmıştır. Sanığın örgüt üyesi olarak kabul edilmesi ne yasal olanak bulunmadığın dan atılı suçtan beraatına karar verildi."

TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR

Mahkemenin verdiği kararda, beraat kararının kesinleşmesinin ardından Albay Mustafa Ünlüer'in maddi ve manevi zararların giderilmesi konusunda tazminat davası açma hakkı bulunduğu hatırlatıldı. Mahkeme sanığın avukatlık ücretinin de Hazine'den alınarak kendisine verilmesini de kararlaştırdı.

"PEŞİ SIRA ARIYORDUM"

Mahkemede tanık olarak ifade veren Lütfiye B. şunları anlattı: “Ankara'ya geldikten sonra sanıkla görüşebilmek amacıyla Kızılay Kumrular Sokak'ta bulunan ankesörlü telefon hattından sanığı çeşitli tarihlerde birkaç kez aradığım, sanığın telefonu mesgul çaldığı zaman kendisine ulaşabilmek amacıyla peşi sıra birden fazla aradığım da doğrudur."