"Anksiyetem tuttu" dedi, polise çarpıp kaçtı

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda uygulama yaptı. Ekipler, eksikleri tespit edilen 126 sürücüye para cezası uygularken, 8 aracı trafikten menetti.

Seyhan'a Uğur Mumcu Meydanı'nda bir otomobili durduran polis ekibi, Suudi Arabistan uyruklu C.H. isimli kadın şoförün araçtan inmesini istedi. Alkometreye üflemeyi ve araçtan inmeyi reddeden kadın "Anksiyetem tuttu" diyerek polis memuruna çarpıp kaçtı.

Polis ekipleri takibe başladı, direğe çarparak duran araçtan inen sürücünün 1.04 promil alkollü olduğu, ehliyetinin ise daha önce aynı nedenle daimi olarak iptal edildiği anlaşıldı.

Gözaltına alınan sürücü C.H.'ye alkollü araç kullanmak, ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmak, tehlikeli şekilde şerit değiştirmek, dur ihtarına uymamak ve muayenesiz araçla trafiğe çıkmak gibi çeşitli ihlallerden toplam 557 bin 719 lira idari para cezası kesildi.